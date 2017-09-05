Украина должна регулировать биржевой оборот криптовалют - НКЦБФР

В нацкомиссии считают, что выход Bitcoin и других криптовалют на биржу не сможет остаться незамеченным госнадзором

Госрегулирование со стороны НКЦБФР возможно, если криптовалюты станут публичным инвестиционным инструментом. Об этом в интервью FinClub сообщил глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

"Многие регуляторы финансовых рынков в других странах рассматривают выпуски токенов как эмиссию ценных бумаг и обозначают криптовалюты как финансовые инструменты. Соответственно к ним применяются общие правила, существующие на этих рынках, для регулирования финансовых инструментов", - рассказал Тимур Хромаев.

В других странах криптовалюты уже выходят на биржевой рынок. "Есть десятки бирж во всем мире, которые торгуют криптоактивами. Есть товарные биржи, которые торгуют "умными" контрактами", - отметил чиновник.

Выход Bitcoin и других криптовалют на биржу не сможет остаться незамеченным госнадзором Украины.

Он считает, что от этого инвесторы только выиграют. "У Украины есть возможность сейчас за счет революционных изменений законодательного поля занять лидирующие позиции и привлечь больше ресурсов на свой финансовый рынок", - сказал чиновник.

Он называет это шансом совершить "квантовый прыжок" в своем развитии. "Мы могли бы стать одной из новаторских юрисдикций", - отметил он.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Совет финансовой стабильности создаст рабочую группу по вопросам правового статуса криптовалют в Украине.

До этого сообщалось, что правовой статус криптовалюты биткоин в Украине может быть определен до конца сентября.



Национальный банк Украины разъяснил, что биткоин не попадает под определение валюты или денежного суррогата, а майнинг не является нарушением законодательства.

Накануне криптовалюта биткоин потеряла в цене от 8% до 15% после рекордного роста курса до $5,01 тыс. В августе в Goldman Sachs прогнозировали снижение курса биткоина почти вдвое.

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