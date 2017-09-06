Глава Franklin Templeton: Инвесторы предпочтут золото биткоину

По мнению главы инвестфонда Franklin Templeton, инвесторы обратятся к золоту из-за ненадежности биткоина

Инвесторы на рынках всего мира обратятся от криптовалют к золоту. Такое мнение высказал председатель правления инвестиционного фонда Franklin Templeton Марк Мобиус, пишет PaySpace Magazine.



"Криптовалюты становятся неконтролируемыми, а это настораживает правительства по всему миру. В результате инвесторы снова сделают ставку на золото из-за ненадежности цифровых валют", - прогнозирует Мобиус.



По мнению Мобиуса, рынок криптовалют представляет опасность для глобальной экономики вследствие использования цифровых валют для финансирования незаконной активности - терроризма и торговли наркотиками.



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