Глава Franklin Templeton: Инвесторы предпочтут золото биткоину
Инвесторы на рынках всего мира обратятся от криптовалют к золоту. Такое мнение высказал председатель правления инвестиционного фонда Franklin Templeton Марк Мобиус, пишет PaySpace Magazine.
"Криптовалюты становятся неконтролируемыми, а это настораживает правительства по всему миру. В результате инвесторы снова сделают ставку на золото из-за ненадежности цифровых валют", - прогнозирует Мобиус.
По мнению Мобиуса, рынок криптовалют представляет опасность для глобальной экономики вследствие использования цифровых валют для финансирования незаконной активности - терроризма и торговли наркотиками.
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