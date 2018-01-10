Kodak запустит криптовалюту для фотографов

Kodak объявила о запуске криптовалюты для фотографов. Стоимость акций компании удвоилась

Компания Kodak запустит собственную блокчейн-платформу KODAKOne и криптовалюту KODAKCoin.

Сбор первичных инвестиций (ICO) в криптовалюту начнется 31 января 2018 года.

"Для многих в технологической отрасли блокчейн и криптовалюта - это просто горячие слова, но для фотографов, которые долгое время пытались получить контроль над своими работами и тем, как они используются, эти слова являются ключом к решению проблемы, которая казалась неразрешимой", - заявил на презентации генеральный директор Kodak Джефф Кларк.

На новостях об этом акции компании подорожали более, чем в два раза (на 120%).

На протяжении XX века Kodak была лидером в производстве фото- и кинопленки, но в конце 1990-х компания начала терять прибыль, так как не переключилась на цифровую фотографию.

В 2012 году Kodak запустила процедуру банкротства и начала продажу патентов. Сейчас компания занимается производством кинопленки и различных устройств для печати.

Стоимость акций компании за прошлый год снизилась с $15,3 до $3,1 за одну акцию.

Источник: Meduza

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