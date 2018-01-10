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Microsoft отказалась от биткоина

10.01.2018 17:36
Биткоин исключен из числа активных платежных инструментов Microsoft
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Компания Microsoft удалила биткоин из числа активных платежных инструментов. Об этом сообщает The Cointelegraph.

Основная причина такого решения - высокая волатильность риски, связанные с криптовалютой.

Тем не менее, клиенты все еще могут использовать биткоин для добавления денег на свою учетную запись Microsoft. Их можно использовать для покупки игр, фильмов и приложений, но эти средства не могут использоваться в магазине Microsoft и не подлежат возврату.

Ранее сообщалось, что главный муфтий Египта запретил мусульманам использовать биткоин.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Microsoft
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