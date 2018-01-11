Государство возьмет криптовалюты под контроль – Турчинов

Рынок криптовалют в Украине будет взят под государственный контроль, заявил секретарь СНБО

Развитие рынка криптовалют не может оставаться без внимания государства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании Национального координационного центра кибербезопасности, сообщает пресс-служба СНБОУ.

По информации руководства Нацбанка, СБУ и Нацполиции, отсутствие внешнего и внутреннего контроля за оборотом криптовалют и анонимность расчетов создают потенциальные предпосылки для их использования с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, оплаты запрещенных к свободному обращению товаров частности, наркотиков и оружия, дает возможность финансирования терроризма, в частности, на оккупированных территориях Украины.

По словам Турчинова, дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют "создает угрозы для экономики и безопасности государства".

"Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства", - отметил секретарь СНБО.

Национальный координационный центр кибербезопасности поручил соответствующим органам власти создать рабочую группу для наработки предложений по:

- определению государственного регулятора и порядка функционирования рынка криптовалют;

- порядку проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалют и идентификации субъектов криптовалютных операций;

- порядку налогообложения доходов от криптовалютных операций в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Кроме того, Нацбанк прорабатывает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

Также поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранителей к данным криптовалютных бирж с обязательством бирж хранить информацию обо всех транзакциях в течение установленного законодательством срока, и раскрывать информацию о клиенте по мотивированному запросу.

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Как сообщалось, НБУ, Нацкомфинуслуг и НКЦБФР ранее заявили, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни валютой, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом. Кроме того, в НБУ заявляли, что майнинг не является нарушением закона.

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