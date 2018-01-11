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Нацбанк открестился от создания собственной криптовалюты

11.01.2018 19:17
НБУ исследует возможность ввести электронную гривню на основе технологии блокчейн, а не криптовалюту

Национальный банк изучает возможность введения электронной гривны, а не собственной криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в ответ на информацию СНБО о том, что НБУ изучает целесообразность выпуска собственной криптовалюты.

Национальный банк действительно изучает современные инновационные технологии и рассматривает широкий спектр возможностей их применения в перспективе, в частности в рамках проекта Cashless еconomy, уточнил регулятор.

В НБУ отметили, что в конце 2016 г. был начат исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому, и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

"Сейчас изучение этой возможности в рамках данного проекта продолжается", - добавили в Нацбанке.

Как сообщалось ранее, секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявил, что рынок криптовалют в Украине будет взят под государственный контроль.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, криптовалюта, блокчейн
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