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Биткоин начал дорожать после заявления Южной Кореи

12.01.2018 11:14
Министр финансов Южной Кореи опроверг информацию, что его страна может запретить торговлю криптовалютами
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Криптовалюта биткоин начала дорожать после опровержения сообщений СМИ о намерениях Южной Кореи запретить торговлю криптовалютами в стране, сообщает ПРАЙМ.

По данным различных бирж биткоин подорожал в диапазоне от 1,94% до 4, 21%. Его стоимость составила $13,7 тыс.

Падение цены биткоина днем ранее было вызвано сообщениями в ряде СМИ о том, что министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил о подготовке законопроекта, подразумевающего запрет торговли криптовалютами в стране.

Однако позднее в четверг СМИ передали, что министр финансов этой страны в официальном выступлении опроверг возможность запрета. Он заверил, что его министерство не согласно с таким подходом в регулировании рынка.

Подорожали и другие популярные криптовалюты: Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash. Капитализация рынка криптовалют составляет сейчас около $688,7 млрд, на долю биткоина приходится приблизительно 34% всего рынка криптовалют.

Ранее секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявил, что рынок криптовалют в Украине будет взят под государственный контроль.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, криптобиржа
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