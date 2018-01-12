Биткоин начал дорожать после заявления Южной Кореи
Криптовалюта биткоин начала дорожать после опровержения сообщений СМИ о намерениях Южной Кореи запретить торговлю криптовалютами в стране, сообщает ПРАЙМ.
По данным различных бирж биткоин подорожал в диапазоне от 1,94% до 4, 21%. Его стоимость составила $13,7 тыс.
Падение цены биткоина днем ранее было вызвано сообщениями в ряде СМИ о том, что министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил о подготовке законопроекта, подразумевающего запрет торговли криптовалютами в стране.
Однако позднее в четверг СМИ передали, что министр финансов этой страны в официальном выступлении опроверг возможность запрета. Он заверил, что его министерство не согласно с таким подходом в регулировании рынка.
Подорожали и другие популярные криптовалюты: Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash. Капитализация рынка криптовалют составляет сейчас около $688,7 млрд, на долю биткоина приходится приблизительно 34% всего рынка криптовалют.
Ранее секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявил, что рынок криптовалют в Украине будет взят под государственный контроль.
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