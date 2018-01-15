От биткоина откололся World Bitcoin
15.01.2018 11:49
12 января в результате очередного хардфорка появилась валюта World Bitcoin
Фото: iStock/Global Images Ukraine
На блоке 503 888 12 января состоялся новый хардфорк криптовалюты биткоин, в результате которого появилась криптовалюта World Bitcoin (WBTC). Об этом сообщает сайт новой криптовалюты.
Общее количество WBTC составит 2,121 млрд. Из них 21 млн останутся под контролем организации WBTC Foundation. Держатели биткоина могут получить WBTC в соотношении 1 BTC:100 WBTC.
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