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От биткоина откололся World Bitcoin

15.01.2018 11:49
12 января в результате очередного хардфорка появилась валюта World Bitcoin
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На блоке 503 888 12 января состоялся новый хардфорк криптовалюты биткоин, в результате которого появилась криптовалюта World Bitcoin (WBTC). Об этом сообщает сайт новой криптовалюты.

Общее ко­ли­че­ство WBTC со­ста­вит 2,121 млрд. Из них 21 млн оста­нут­ся под кон­тро­лем ор­га­ни­за­ции WBTC Foundation. Дер­жа­те­ли бит­ко­и­на могут по­лу­чить WBTC в со­от­но­ше­нии 1 BTC:100 WBTC.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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