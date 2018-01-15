От биткоина откололся World Bitcoin

12 января в результате очередного хардфорка появилась валюта World Bitcoin

На блоке 503 888 12 января состоялся новый хардфорк криптовалюты биткоин, в результате которого появилась криптовалюта World Bitcoin (WBTC). Об этом сообщает сайт новой криптовалюты.



Общее ко­ли­че­ство WBTC со­ста­вит 2,121 млрд. Из них 21 млн оста­нут­ся под кон­тро­лем ор­га­ни­за­ции WBTC Foundation. Дер­жа­те­ли бит­ко­и­на могут по­лу­чить WBTC в со­от­но­ше­нии 1 BTC:100 WBTC.



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