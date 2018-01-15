У украинца пытались украсть 15 биткоинов

На веб-дизайнера напали двое неизвестных, пытаясь украсть у него 15 биткоинов

В судебном реестре появилось дело с ходатайством правоохранительных органов о временном доступе к вещам и документам лиц, напавших на веб-дизайнера с целью завладеть 15 биткоинами, которые находились в электронном кошельке пострадавшего. Об этом сообщает Opendatabot.



28 декабря следователь подал ходатайство в Харьковский суд о временном доступе к вещам и документам лиц, ограбивших гражданина на 15 биткоинов, в которых он получал зарплату.



20 декабря двое неизвестных проникли в его квартиру и, угрожая пострадавшему ножом, требовали, чтобы он перевел биткоины на их электронный кошелек.



После этого преступники связывались с потерпевшим по телефону и утверждали, что средства им не поступили, и угрожали расправой.



На основании этого суд удовлетворил требование следствия получить доступ к вещам подозреваемых. Следствие продолжается.



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