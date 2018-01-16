Just business. Почему дешевеют Bitcoin и другие криптовалюты

Беспокойство трейдеров по поводу будущего криптовалют спровоцировало резкое падение курсов всех криптовалют

Стоимость почти всех популярных криптовалют рекордно упала. По мнению экспертов, падение курса произошло из-за негативных новостей, связанных с регулированием рынка.

По данным биржи CoinMarketCap, Bitcoin за последние сутки обвалился на 14% и стоит теперь чуть более $12 тыс. За Ethereum, который обесценился почти на 15%, сегодня давали около 1,1 тыс. Установил антирекорд Ripple, цена которого упала более чем на 20% - до 1,44 за монету.

Почему дешевеет криптовалюта

Основной причиной, которая вызвала обвал, аналитики называют неопределенность инвесторов относительно мер по регулированию рынка криптовалют в разных странах. Как сообщает Bloomberg, падение курса биткоина связано с тем, что власти Китая сообщили о блокировке платформ для торговли криптовалютой. Источники издания сообщают, что Китай намерен заблокировать доступ к местным и офшорным платформам, которые позволяют вести централизованную торговлю.

Кроме того, подогревают ситуацию новости из Южной Кореи. Там снова заговорили о запрете торговли криптовалютой.

Также есть мнение, что обвал связан с резким ростом курса по большинству криптовалют за короткий период времени с весьма незначительным числом коррекций.

Что дальше

Это уже не первый обвал на рынке криптовалют. Раньше все заканчивалось благополучно: курс большей части криптовалют восстанавливался за достаточно короткое время.

При этом эксперты не исключают и негативный сценарий. Инвесторам даже прочат потерю денег. До этого американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет дал негативный комментарий по поводу будущего криптовалют. Он подчеркнул, что никогда не будет инвестировать в криптовалюты. Баффет уже дважды заявил о том, что "история с криптовалютами плохо кончится".

"Экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным", - отметил на днях глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, комментируя падение курсов криптовалют.

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