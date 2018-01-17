Курс биткоина продолжает падать

Этой ночью курс самой популярной криптовалюты упускался до $10,2 тыс.

Стоимость самых популярных криптовалют продолжает падать.

По данным биржи CoinMarketCap, Bitcoin за сутки потерял более чем 25%. Этой ночью курс упускался до $10,2 тыс. При этом в 16 января стоимость самой популярной криптовалюты превышала $ 14 тысяч.

Дешевеет и ряд других криптовалют. Курс Ethereum опустился более чем на четверть, до $1 тыс. за "монету", Ripple потерял почти 40%, до $1,2.

В целом капитализация криптовалют за 16 января уменьшилась с $698 млрд до $478 млрд.

Основной причиной, которая вызвала обвал, аналитики называют неопределенность инвесторов относительно мер по регулированию рынка криптовалют в разных странах. Как сообщает Bloomberg, падение курса биткоина связано с тем, что власти Китая сообщили о блокировке платформ для торговли криптовалютой. Источники издания сообщают, что Китай намерен заблокировать доступ к местным и офшорным платформам, которые позволяют вести централизованную торговлю.

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