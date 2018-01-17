Крупнейший банк Японии запустит свою криптобиржу

Mitsubishi UFJ Financial Group планирует запустить собственную криптовалюту и биржу

Крупнейший банк Японии - Mitsubishi UFJ Financial Group - планирует запустить собственную биржу криптовалют. Об этом пишет Bitcoin.com.



Финучреждение уже сообщило регулятору о своем решении.



Ранее стало известно, что MUFG занимается разработкой собственной криптовалюты - MUFG Coin. Курс MUFG Coin банк планирует поддерживать на уровне около 1 иены ($0,009). Предполагается, что это позволит банку обойти ограничения регуляторов и выпустить криптовалюту на национальном уровне.



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