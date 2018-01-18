Курс биткоина начал расти после рекордного падения

Курс самой популярной криптовалюты в мире отошел от отметки в $10 тыс.

Все самые популярные криптовалюты сегодня торгуются в плюсе после обвала, который начался в понедельник, 15 января.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9:00 по Киеву, Bitcoin дорожал на 4,37%, до $11,38 тыс. после падения до уровня ниже $10 тыс. в среду.

Почти на 2% подорожал Ethereum. Сегодня за одну "монету" дают чуть более $1 тыс. Курс Ripple подскочил на 21%, до $1,4.

Напомним, ранее стоимость почти всех популярных криптовалют рекордно упала. По мнению экспертов, падение курса произошло из-за негативных новостей, связанных с регулированием рынка.

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