Citibank: Биткоин - пузырь, который может лопнуть в любой момент

Citibank подсчитал размер рынка биткоина в Украине и предупредил о существенных рысках, связанных с этой криптовалютой

Размер рынка криптовалюты биткоин в Украине составляет 2,5% ВВП. Об этом говорится в отчете Citibank.



В России этот показатель составляет 5%, а в США - 0,17% ВВП.



По мнению экспертов Citi, биткоин - это "пузырь", который может лопнуть в любой момент и нанести существенный вред мировой экономике.



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