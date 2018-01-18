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Citibank: Биткоин - пузырь, который может лопнуть в любой момент

18.01.2018 16:42
Citibank подсчитал размер рынка биткоина в Украине и предупредил о существенных рысках, связанных с этой криптовалютой
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Размер рынка криптовалюты биткоин в Украине составляет 2,5% ВВП. Об этом говорится в отчете Citibank.

В России этот показатель составляет 5%, а в США - 0,17% ВВП.

По мнению экспертов Citi, биткоин - это "пузырь", который может лопнуть в любой момент и нанести существенный вред мировой экономике.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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