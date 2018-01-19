Курс биткоина держится на отметке $11 тысяч

Утром биткоин подорожал на 2,3% до $11,6 тыс.

Криптовалюта биткоин сегодня, 19 января, подорожала на 2,28% до $11,62 тыс. Об этом сообщает CoinMarketCap.



На бирже BitMEX биткоин рос в цене на 2,2%, до $11,4 тыс., на Bitfinex - на 1,6%, до $11,14 тыс.



Криптовалюта эфириум утром дорожала на 4,1%, до $1,05 тыс., Bitcoin Cash - на 1,13%, до $1,82 тыс.



Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент $573,98 млрд, причем на биткоин приходится около 34%, на эфир - 18%.



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