Криптовалюта Ripple стала второй по капитализации

Капитализация криптовалюты Ripple в последние дни прошлого года приблизилась к $85 млрд

Стоимость токенов криптовалюты XRP, также известной как Ripple, 29 декабря выросла на 50% и приблизилась к $85 млрд. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.



Таким образом, Ripple потеснил со второго места эфириум, капитализация которого сейчас составляет около $72 млрд.



Рост стоимости токенов Ripple с начала прошлого года составил более 30000%. Начальная цена была ниже цента.



Ripple был запущен в 2012 году и контролируется единственной коммерческой компанией.



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