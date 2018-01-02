Криптовалюта Ripple стала второй по капитализации
02.01.2018 11:51
Капитализация криптовалюты Ripple в последние дни прошлого года приблизилась к $85 млрд
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Стоимость токенов криптовалюты XRP, также известной как Ripple, 29 декабря выросла на 50% и приблизилась к $85 млрд. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Таким образом, Ripple потеснил со второго места эфириум, капитализация которого сейчас составляет около $72 млрд.
Рост стоимости токенов Ripple с начала прошлого года составил более 30000%. Начальная цена была ниже цента.
Ripple был запущен в 2012 году и контролируется единственной коммерческой компанией.
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