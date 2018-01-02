Биткоин начал год снижением курса

Сегодня утром биткион подешевел на 3,04% - до $13512

Курс криптовалюты биткоина начал 2018 год снижением. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.



Сегодня утром биткион подешевел на 3,04% - до $13512.



Капитализация криптовалюты составила $226,7 млрд.



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