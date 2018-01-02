Биткоин начал год снижением курса
02.01.2018 10:05
Сегодня утром биткион подешевел на 3,04% - до $13512
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Курс криптовалюты биткоина начал 2018 год снижением. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Сегодня утром биткион подешевел на 3,04% - до $13512.
Капитализация криптовалюты составила $226,7 млрд.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter