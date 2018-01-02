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Биткоин начал год снижением курса

02.01.2018 10:05
Сегодня утром биткион подешевел на 3,04% - до $13512
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Курс криптовалюты биткоина начал 2018 год снижением. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Сегодня утром биткион подешевел на 3,04% - до $13512.

Капитализация криптовалюты составила $226,7 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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