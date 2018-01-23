Курс биткоина падает на новостях о регулировании рынка

По состоянию на 10:32 по Киеву, курс Bitcoin падал на 10,71% - до $10,5 тыс

Стоимость самых популярных криптовалют сегодня утром падает.

По данным биржи CoinMarketCap, по состоянию на 10:32 по Киеву, курс Bitcoin падал на 10,71% - до $10,5 тыс.

Дешевеет и ряд других криптовалют. Курс Ethereum опустился на 10,22%, до $967,1 тыс. за "монету", Ripple также потерял почти 10%, его курс за последние сутки опустился до $1,27.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой южнокорейские СМИ сообщила, что несколько криптовалютных бирж могут быть вынуждены заплатить налог в размере 24,2% от выручки за прошлый год, а также им придется передавать данные о сделках.

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