 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  28.64  28.89   EUR:  34.89  35.44
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Курс биткоина падает на новостях о регулировании рынка

23.01.2018 10:39
По состоянию на 10:32 по Киеву, курс Bitcoin падал на 10,71% - до $10,5 тыс
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Стоимость самых популярных криптовалют сегодня утром падает.

По данным биржи CoinMarketCap, по состоянию на 10:32 по Киеву, курс Bitcoin падал на 10,71% - до $10,5 тыс.

Дешевеет и ряд других криптовалют. Курс Ethereum опустился на 10,22%, до $967,1 тыс. за "монету", Ripple также потерял почти 10%, его курс за последние сутки опустился до $1,27.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой южнокорейские СМИ сообщила, что несколько криптовалютных бирж могут быть вынуждены заплатить налог в размере 24,2% от выручки за прошлый год, а также им придется передавать данные о сделках.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров