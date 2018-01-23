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ЕС намерен контролировать криптобиржи

23.01.2018 17:53
Еврокомиссия намерена контролировать криптобиржи, чтобы препятствовать отмыванию денег
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Европейская комиссия (ЕК) намерена контролировать криптовалюты, чтобы помешать их использованию для незаконных финансовых операций. Об этом рассказал вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, сообщает пресс-служба.

"Европа должна пользоваться блокчейном, но мы должны быть бдительны и предотвращать его использование для незаконных операций", - подчеркнул Домбровскис.

Он напомнил, что в декабре прошлого года обратился к финансовым регуляторам ЕС с призывом внести изменения в финансовые правила в связи с высокой волотальностью биткоина.

По словам Домбровскиса, обновленные правила борьбы с отмыванием денег будут означать меньшую анонимность на криптобиржах и большую прослеживаемость благодаря идентификации клиентов.

Власти Южной Кореи ужесточили правила торговли криптовалютами на местных биржах.

Стоимость самых популярных криптовалют сегодня утром снижалась. На 10:32 по Киеву курс биткоина падал на 10,71% - до $10,5 тыс. Курс эфириума опустился на 10,22%, до $967,1 тыс. за монету, Ripple также потерял почти 10%, его курс за последние сутки опустился до $1,27.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ЕС, криптовалюта
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