Курсы большинства криптовалют сегодня растут
24.01.2018 16:35
В течение торгового дня биткоин подорожал почти на 9%, до $11343
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Большинство криптовалют в течение сегодняшнего торгового дня дорожает, сообщает CoinMarketCap.
Капитализация рынка выросла более чем на $30 млрд.
Курс биткоина к настоящему моменту вырос на 8,7% $11343, эфириума - на 9,43%, Bitcoin Cash - 8,16%, Ripple - 10,28%, Stellar - 26,99%.
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