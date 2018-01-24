Курсы большинства криптовалют сегодня растут

В течение торгового дня биткоин подорожал почти на 9%, до $11343

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Большинство криптовалют в течение сегодняшнего торгового дня дорожает, сообщает CoinMarketCap.



Капитализация рынка выросла более чем на $30 млрд.



Курс биткоина к настоящему моменту вырос на 8,7% $11343, эфириума - на 9,43%, Bitcoin Cash - 8,16%, Ripple - 10,28%, Stellar - 26,99%.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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