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Курсы большинства криптовалют сегодня растут

24.01.2018 16:35
В течение торгового дня биткоин подорожал почти на 9%, до $11343
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Большинство криптовалют в течение сегодняшнего торгового дня дорожает, сообщает CoinMarketCap.

Капитализация рынка выросла более чем на $30 млрд.

Курс биткоина к настоящему моменту вырос на 8,7% $11343, эфириума - на 9,43%, Bitcoin Cash - 8,16%, Ripple - 10,28%, Stellar - 26,99%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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