В Японии ограбили одну из крупнейших криптобирж
28.01.2018 11:01
Хакеры украли более 500 миллионов токенов криптовалюты NEM стоимостью $400 млн
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Хакеры в Японии ограбили одну из крупнейших криптобирж - Coincheck. Как пишет Bloomberg, злоумышленники украли более 500 миллионов токенов криптовалюты NEM стоимостью $400 млн.
Соучредитель Coincheck Юсуке Оцука заявил, что компания не знает, каким образом исчезла криптовалюта. Оператор работает над усилением безопасности всех активов клиентов, заверил Оцука.
После сообщения о краже NEM (десятая в мире по капитализации) подешевела на 9,4% до 85 центов.
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