Хакеры украли более 500 миллионов токенов криптовалюты NEM стоимостью $400 млн

Хакеры в Японии ограбили одну из крупнейших криптобирж - Coincheck. Как пишет Bloomberg, злоумышленники украли более 500 миллионов токенов криптовалюты NEM стоимостью $400 млн.



Соучредитель Coincheck Юсуке Оцука заявил, что компания не знает, каким образом исчезла криптовалюта. Оператор работает над усилением безопасности всех активов клиентов, заверил Оцука.



После сообщения о краже NEM (десятая в мире по капитализации) подешевела на 9,4% до 85 центов.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.