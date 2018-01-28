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В Японии ограбили одну из крупнейших криптобирж

28.01.2018 11:01
Хакеры украли более 500 миллионов токенов криптовалюты NEM стоимостью $400 млн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Хакеры в Японии ограбили одну из крупнейших криптобирж - Coincheck. Как пишет Bloomberg, злоумышленники украли более 500 миллионов токенов криптовалюты NEM стоимостью $400 млн.

Соучредитель Coincheck Юсуке Оцука заявил, что компания не знает, каким образом исчезла криптовалюта. Оператор работает над усилением безопасности всех активов клиентов, заверил Оцука.

После сообщения о краже NEM (десятая в мире по капитализации) подешевела на 9,4% до 85 центов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта
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