Криптобиржа Coincheck возместит убытки пользователей на $400 млн
Представители японской криптовалютной биржи Coincheck, которую взломали вчера, собираются возместить убытки пользователей за счет собственных средств. Об этос сообщает Forklog.
Оператор заявил о готовности выплатить 260 тысячам держателям цифровой валюты NEM возмещения на сумму $400 млн - из расчета 88,55 иен за каждую монету.
Ранее сообщалось, что злоумышленники украли с Coincheck более 500 миллионов токенов криптовалюты NEM стоимостью $400 млн.
Соучредитель Coincheck Юсуке Оцука заявил, что компания не знает, каким образом исчезла криптовалюта.
После сообщения о краже NEM (десятая в мире по капитализации) подешевела на 9,4% до 85 центов.
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