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Криптобиржа Coincheck возместит убытки пользователей на $400 млн

29.01.2018 11:55
Оператор взломанной японской криптобиржи Coincheck готов возместить убытки пользователей
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Представители японской криптовалютной биржи Coincheck, которую взломали вчера, собираются возместить убытки пользователей за счет собственных средств. Об этос сообщает Forklog.

Оператор заявил о готовности выплатить 260 тысячам держателям цифровой валюты NEM возмещения на сумму $400 млн - из расчета 88,55 иен за каждую монету.

Ранее сообщалось, что злоумышленники украли с Coincheck более 500 миллионов токенов криптовалюты NEM стоимостью $400 млн.

Соучредитель Coincheck Юсуке Оцука заявил, что компания не знает, каким образом исчезла криптовалюта.

После сообщения о краже NEM (десятая в мире по капитализации) подешевела на 9,4% до 85 центов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта
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