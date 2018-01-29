Криптобиржа Coincheck возместит убытки пользователей на $400 млн

Оператор взломанной японской криптобиржи Coincheck готов возместить убытки пользователей

Представители японской криптовалютной биржи Coincheck, которую взломали вчера, собираются возместить убытки пользователей за счет собственных средств. Об этос сообщает Forklog.



Оператор заявил о готовности выплатить 260 тысячам держателям цифровой валюты NEM возмещения на сумму $400 млн - из расчета 88,55 иен за каждую монету.



Ранее сообщалось, что злоумышленники украли с Coincheck более 500 миллионов токенов криптовалюты NEM стоимостью $400 млн.



Соучредитель Coincheck Юсуке Оцука заявил, что компания не знает, каким образом исчезла криптовалюта.



После сообщения о краже NEM (десятая в мире по капитализации) подешевела на 9,4% до 85 центов.



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