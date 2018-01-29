Киберполиция требует урегулировать статус криптовалют в Украине

Государство должно или урегулировать статус криптовалют в Украине, или запретить их оборот, считают в Нацполиции

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В случае неспособности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить ее оборот. Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины на странице в Facebook.



Руководитель департамента Сергей Демедюк сообщил, что киберполиция готова к сотрудничеству для легализации и урегулирования криптовалютных технологий в Украине. Киберполиция поддерживает идею легализации криптовалюты в Украине, процесса ее майнинга и идеи использования технологии Blockchain в государственном и частном секторах.



Правоохранители отмечают, что из-за неурегулированного статуса криптовалют в Украине злоумышленники активно используют их для анонимизации своих преступных действий, а граждане становятся жертвами мошенников.



Демедюк также добавил, что все операции с криптовалютой в Украине должны быть с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька, поскольку основной проблемой правоохранительных органов в мире является именно подтверждение права собственности лица на кошелек, а, следовательно, и признание его потерпевшей стороной.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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