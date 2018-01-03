Россия разрабатывает "крипторубль" - FT
Кремль разрабатывает свою криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций. Об этом сообщает Financial Times.
По имеющимся у него данным, президент страны-агрессора Владимир Путин поручил государственным учреждениям работать над "крипторублем".
Санкции внедрили после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Работа над созданием собственной криптовалюты в России происходит на фоне того, как американские регуляторы пытаются понять финансовую технологию цифровых валют.
При этом они уже предупредили инвесторов, что цифровые валюты подлежат федеральному финансовому регулированию и призвали относиться к ним с осторожностью.
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