Размер комиссионных в сети биткоина снизился почти в десять раз

Стоимость транзакции в сети биткоина упала с $30-40 до $0,25

Размер комиссионных в сети биткоина упал до рекордно низких значений. Об этом пишет Forklog.



Если еще в конце прошлой недели для подтверждения транзакции в следующем блоке было достаточно заплатить 10-12 сатоши/байт, к утру вторника этот показатель снизился почти в десять раз - до 1-2 сатоши/байт.



Таким образом, средняя стоимость транзакции в долларовом эквиваленте на сегодняшний день составляет всего $0,25. В конце декабря-начале января стоимость транзакции составляла $30-40, напоминают пользователи.



На днях американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым пузырем.



Руководство Deutsche Bank не советует инвестировать в криптовалюты. Ранее Deutsche Bank назвал биткоин одной из угроз в 2018 году.



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