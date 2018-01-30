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Размер комиссионных в сети биткоина снизился почти в десять раз

30.01.2018 14:41
Стоимость транзакции в сети биткоина упала с $30-40 до $0,25
Фото: iStock\Global Images Ukraine

Размер комиссионных в сети биткоина упал до рекордно низких значений. Об этом пишет Forklog.

Если еще в конце прошлой недели для подтверждения транзакции в следующем блоке было достаточно заплатить 10-12 сатоши/байт, к утру вторника этот показатель снизился почти в десять раз - до 1-2 сатоши/байт.

Таким образом, средняя стоимость транзакции в долларовом эквиваленте на сегодняшний день составляет всего $0,25. В конце декабря-начале января стоимость транзакции составляла $30-40, напоминают пользователи.

На днях американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым пузырем.

Руководство Deutsche Bank не советует инвестировать в криптовалюты. Ранее Deutsche Bank назвал биткоин одной из угроз в 2018 году.

Читайте также: Почему дешевеют биткоин и другие криптовалюты

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin
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