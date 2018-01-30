Размер комиссионных в сети биткоина снизился почти в десять раз
Размер комиссионных в сети биткоина упал до рекордно низких значений. Об этом пишет Forklog.
Если еще в конце прошлой недели для подтверждения транзакции в следующем блоке было достаточно заплатить 10-12 сатоши/байт, к утру вторника этот показатель снизился почти в десять раз - до 1-2 сатоши/байт.
Таким образом, средняя стоимость транзакции в долларовом эквиваленте на сегодняшний день составляет всего $0,25. В конце декабря-начале января стоимость транзакции составляла $30-40, напоминают пользователи.
На днях американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым пузырем.
Руководство Deutsche Bank не советует инвестировать в криптовалюты. Ранее Deutsche Bank назвал биткоин одной из угроз в 2018 году.
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