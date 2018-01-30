 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.86  28.24   EUR:  34.30  34.98
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

NASA использует блокчейн эфириума для исследований космоса

30.01.2018 18:15
NASA финансирует изучение потенциала блокчейна, который можно использовать для исследований космоса

NASA выделило грант в размере $330 тыс. для исследования потенциала блокчейна, который может усовершенствовать коммуникации в космосе. Об этом сообщает CoinSquare.

Команда ученых сейчас разрабатывает Устойчивую сетевую и вычислительную парадигму (RNCP) для исследования космоса. Новая технология позволит космическим аппаратам быстрее получать команды с Земли и отправлять собранную информацию.

Кроме того, блокчейн поможет автоматизировать многие процессы, что уменьшит необходимость ручного управления операторами с Земли.

Еще одна задача для этой технологии - прокладывание безопасных траектории во избежание фатальных столкновений с космическим мусором.

Сегодня, 30 января, размер комиссионных в сети биткоина упал до рекордно низких значений.

На днях американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым пузырем.

Руководство Deutsche Bank не советует инвестировать в криптовалюты. Ранее Deutsche Bank назвал биткоин одной из угроз в 2018 году.

Читайте также: Почему дешевеют биткоин и другие криптовалюты

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Эфириум, криптовалюта
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров