NASA использует блокчейн эфириума для исследований космоса

NASA финансирует изучение потенциала блокчейна, который можно использовать для исследований космоса

NASA выделило грант в размере $330 тыс. для исследования потенциала блокчейна, который может усовершенствовать коммуникации в космосе. Об этом сообщает CoinSquare.



Команда ученых сейчас разрабатывает Устойчивую сетевую и вычислительную парадигму (RNCP) для исследования космоса. Новая технология позволит космическим аппаратам быстрее получать команды с Земли и отправлять собранную информацию.



Кроме того, блокчейн поможет автоматизировать многие процессы, что уменьшит необходимость ручного управления операторами с Земли.

Еще одна задача для этой технологии - прокладывание безопасных траектории во избежание фатальных столкновений с космическим мусором.



Сегодня, 30 января, размер комиссионных в сети биткоина упал до рекордно низких значений.



На днях американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым пузырем.



Руководство Deutsche Bank не советует инвестировать в криптовалюты. Ранее Deutsche Bank назвал биткоин одной из угроз в 2018 году.



Читайте также: Почему дешевеют биткоин и другие криптовалюты



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.