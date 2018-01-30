NASA использует блокчейн эфириума для исследований космоса
NASA выделило грант в размере $330 тыс. для исследования потенциала блокчейна, который может усовершенствовать коммуникации в космосе. Об этом сообщает CoinSquare.
Команда ученых сейчас разрабатывает Устойчивую сетевую и вычислительную парадигму (RNCP) для исследования космоса. Новая технология позволит космическим аппаратам быстрее получать команды с Земли и отправлять собранную информацию.
Кроме того, блокчейн поможет автоматизировать многие процессы, что уменьшит необходимость ручного управления операторами с Земли.
Еще одна задача для этой технологии - прокладывание безопасных траектории во избежание фатальных столкновений с космическим мусором.
Сегодня, 30 января, размер комиссионных в сети биткоина упал до рекордно низких значений.
На днях американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым пузырем.
Руководство Deutsche Bank не советует инвестировать в криптовалюты. Ранее Deutsche Bank назвал биткоин одной из угроз в 2018 году.
Читайте также: Почему дешевеют биткоин и другие криптовалюты
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- NASA использует блокчейн эфириума для исследований космоса 18:15
- Размер комиссионных в сети биткоина снизился почти в десять раз 14:41
- Deutsche Bank не советует покупать криптовалюту 09:20
- Киберполиция требует урегулировать статус криптовалют в Украине 15:43
- Криптобиржа Coincheck возместит убытки пользователей на $400 млн 11:55
- NASA использует блокчейн эфириума для исследований космоса 18:15
- Прибыль государственного Укргазбанка выросла в два раза 17:45
- К закрытию межбанка доллар снова подешевел 17:18
- Украина удачно вернулась на рынки внешних заимствований - Данилюк 17:15
- Эстония вслед за Латвией требует исключить ее из списка офшоров 16:31