Особенности обмена криптовалюты в Украине

Обменивать биткоины следует только на проверенных ресурсах, чтобы сведения о сделках не попали в руки злоумышленников

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В последнее время участились случаи нападения на лиц, так или иначе связанных с криптовалютными активами, современных грабителей больше интересуют "цифровые деньги", а не привычная наличность или иные ценности. Стало известно, что на прошлой неделе жертвой злоумышленников стал трейдер, занимавшийся криптоактивами, это произошло в городе Маулсфорд (графство Оксфордшир, Великобритания).

Спрятав свои лица под масками, грабители ворвались в жилище и, угрожая применить оружие, принудили трейдера отправить определенное количество биткоинов, стоимость которых составляет достаточно крупную сумму. Все произошло ранним утром, проникнув в дом, злоумышленники связали супругу, а ребенок в коляске был выдворен на улицу. Издание Express, которое в числе первых опубликовало эту печальную новость, не называет объем денежных средств, с которыми пришлось расстаться жертве грабежа, однако указывает, что похищено было "целое состояние".

Полицией были задействованы все меры, предписанные протоколом для подобных случаев (в числе прочего, в воздух был поднят вертолет), тем не менее, пока усилия не привели к каким-нибудь осязаемым результатам. Никаких сведений о местонахождении преступников полиции получить не удалось. Кстати, в Великобритании до сих пор еще не было зафиксировано подобных ограблений.

Старт нового направления в криминалистике?

Текущая тенденция настораживает - под угрозой нападения оказываются те персоналии и компании, о чьих биткоин-сделках известно публике. Недавно в Киеве была задержана группа лиц, которые занимались похищением людей, и требовали выкуп, их также интересовали биткоины, речь шла о сумме в $5 млн. Поэтому не стоит сообщать посторонним о своих операциях с криптовалютой, а обменивать биткоины следует только на проверенных ресурсах (например, Xbtc.com.ua), чтобы сведения о ваших сделках не попали в руки злоумышленников.

Но далеко не всегда попытки отобрать биткоины заканчиваются успешно, примером тому служит недавнее происшествие в Оттаве. Там злоумышленники напали на Canadian Bitcoin - канадскую биржу биткоинов, однако ничего похитить у них так и не получилось.

Насколько легко обменять похищенные биткоины?

В то же время аналитики из агентства Explain The Market сомневаются в том, что злоумышленники смогут без труда обналичить эти биткоины (прямо обменять на деньги или на расчетные аналоги криптовалюты (WEX коды)), весьма непросто перевести в деньги значительную сумму, и при этом не привлечь к себе внимания. Представитель агентства прокомментировал ситуацию следующим образом:

"Вероятно, преступники решили добыть биткоины в момент, когда популярность криптовалюты продолжает повышаться. Так, украденные монеты можно сравнить с ценной картиной, поэтому, как только преступники попытаются вывести биткоины в реальные деньги, правоохранители без труда выйдут на их след".

Учитывая особенности функционирования сети Биткоин, перевод любой монеты в системе очень легко отследить. Обмен в сервисах, работающих в режиме "онлайн", связан с необходимостью указать банковскую карту, по которой легко установить ее владельца