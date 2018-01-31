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ГФС заблокировала ввоз в Украину оборудования для майнинга

31.01.2018 16:35
Сотрудники таможни заблокировали ввоз в Украину оборудования для майнинга
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сотрудники таможни выявили попытку ввоза на территорию Украины оборудования для добычи криптовалют на 13 млн грн. Об этом Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает на странице в Facebook.

200 видеокарт, приобретенных в Гонконге, пытались ввезти через таможенный пост аэропорта Борисполь. Груз следовал в адрес отечественного субъекта внешнеэкономической деятельности авиатранспортом. Свой груз правонарушители пытались провезти при помощи недостоверной информации в таможенной декларации.

Из-за этой сделки государственный бюджет Украины мог потерять миллионы гривень.

Возбуждено административное дело о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Указанное оборудование весом нетто 950 кг изъяли до вынесения судом решения по делу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ГФС, криптовалюта
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