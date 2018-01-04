Главный муфтий Египта запретил мусульманам использовать биткоин

Главный муфтий Египта постановил, что биткоин запрещен исламом и законами Шариата

Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам издал фетву, запрещающую торговлю криптовалютой, постановив, что биткоин "запрещен исламом". Об этом сообщает BBC.

По его словам, бок о бок с биткоином идут "мошенничество, обман и невежество".

Фетва - правовая позиция по какому-то вопросу, которую формулируют представители мусульманского духовенства. Она не имеет юридической силы, однако обладает влиянием среди верующих.

Как отметил главный муфтий Египта, риски в связи с использованием биткоина могут возникнуть, поскольку эта виртуальная валюта не находится под надзором ни одного централизованного органа.

"Биткоины запрещены Шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям", - сказано в фетве.

В августе 2017 г. в Египте была открыта первая площадка для торговли биткоинами, однако в декабре светские власти страны объявили криптовалюту вне закона.

Советник главного муфтия Магди Ашор заявил, что биткоин используется "напрямую для финансирования террористов".

Ранее сообщалось, что Южная Корея может закрыть криптовалютные биржи.

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