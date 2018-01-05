Курс криптовалюты эфириум впервые превысил тысячу долларов

Сейчас эфириум торгуется по $1075

Стоимость криптовалюты эфириум превысила отметку в $1 тысячу. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.



Сейчас эфириум торгуется по $1075.



Стоимость токенов криптовалюты XRP, также известной как Ripple, 29 декабря выросла на 50% и приблизилась к $85 млрд. Тогда Ripple по капитализации потеснил со второго места эфириум.



Сейчас капитализация эфириума составляет $100 млрд.



За 2017 год эфириум подорожал примерно на 5000%. Рост стоимости начался в марте-апреле. Тогда его цена подскочила с $10 за штуку до $54. Осенью эфириум стоил уже более $300.



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