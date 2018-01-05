Ученые майнили криптовалюту при помощи тепла человеческого тела

За 212 часов ученые Института старения человека намайнили с помощью тепла человеческого тела 16,5 тыс. криптомонет

В Институте старения человека в Нидерландах успешно завершился эксперимент по майнигу криптовалют с помощью тепла человеческого тела. Об этом сообщается на сайте института.



К эксперименту присоединились 37 желающих, на которых надели специальные костюмы, соединяющие тело с компьютером. Людям не нужно было ничего делать.



По данным исследователей в спокойном состоянии человеческое тело производит около 100Вт лишнего тепла. С помощью термоэлектрических генераторов костюм превращает разницу между температурой тела и температурой окружающей среды в электричество, которое поступает на компьютер и "майнит" криптовалюту.



Эксперимент длился 212 часов. За это время ученые "намайнили" более 16,5 тыс. монет эфира, лайткоина, дэша и других криптовалют. При этом количество монет каждой криптовалюты не указано, поэтому посчитать доходность проекта невозможно.



Добровольцы получили 80% криптомонет, остальные 20% получил институт.



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