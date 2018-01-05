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Ученые майнили криптовалюту при помощи тепла человеческого тела

05.01.2018 17:26
За 212 часов ученые Института старения человека намайнили с помощью тепла человеческого тела 16,5 тыс. криптомонет
Фото: сайт института

В Институте старения человека в Нидерландах успешно завершился эксперимент по майнигу криптовалют с помощью тепла человеческого тела. Об этом сообщается на сайте института.

К эксперименту присоединились 37 желающих, на которых надели специальные костюмы, соединяющие тело с компьютером. Людям не нужно было ничего делать.

По данным исследователей в спокойном состоянии человеческое тело производит около 100Вт лишнего тепла. С помощью термоэлектрических генераторов костюм превращает разницу между температурой тела и температурой окружающей среды в электричество, которое поступает на компьютер и "майнит" криптовалюту.

Эксперимент длился 212 часов. За это время ученые "намайнили" более 16,5 тыс. монет эфира, лайткоина, дэша и других криптовалют. При этом количество монет каждой криптовалюты не указано, поэтому посчитать доходность проекта невозможно.

Добровольцы получили 80% криптомонет, остальные 20% получил институт.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта
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