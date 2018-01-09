Венесуэла обзавелась собственной криптовалютой
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился выпустить первых 100 млн ед. национальной криптовалюты Petro, обеспеченной нефтью. Об этом сообщает Cointelegraph.
Один Petro будет равен одному баррелю нефти.
"Я приказал выпустить 100 млн Petro, исходя из запасов нефти в нашей стране. Стоимость одного Petro равна 1 баррелю венесульской нефти", - заявил Мадуро.
Первая национальная встреча майнеров новой криптовалюты состоится 14 января. Тогда же будет опубликована техническая документация проекта.
Ранее Мадуро уже заявлял о намерении выпустить национальную криптовалюту, однако говорил, что она будет обеспечена также золотовалютными резервами и алмазами.
Также сообщалось, что инфляция в Венесуэле может составлять от 1400% до 4000%.
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