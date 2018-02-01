Силовики изъяли оборудование для майнинга на заводе Квазар

По словам главного военного прокурора, раскрыта схема финансирования вооруженных формирований ЛНР и ДНР

СБУ и ГПУ прекратили деятельность по добыче криптовалют для финансирования незаконных вооруженных формирований в оккупированном Донбассе. Об этом сообщил журналистам на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент Ліга.net.

"Обыски были проведены в Киеве, Киевской области и Черкассах. В результате была прекращена деятельность по использованию оборудования для добычи криптовалют. Часть этих средств через электронные кошельки Киви и Яндекс, официально запрещенные в Украине, направлялись на финансирование незаконных вооруженных формирований ЛНР и ДНР для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов", - сказал он.

Матиос уточнил, что речь идет о криптовалюте биткоин. Оборудование для майнинга криптовалют было изъято на киевском заводе Квазар. По его словам, установлен организатор схемы, его поиск продолжается. Причастность собственников предприятий проверяется. Стоимость изъятой техники составляет около $4 млн.

"Все, кто задействован в схеме, выпускники КПИ, что говорит о высокой квалификации нашего образования, которое позволяет работать с такими уникальными, но, к сожалению, преступными схемами", - добавил он.

В свою очередь начальник департамента информационной безопасности СБУ Александр Климчук отметил, что средства также использовались для финансирования информационных акций против Украины. "Финансировались сайты, на которых размещалась неправдивая информация об Украине. Выплачивалась зарплата администраторам соцсетей, которые проводят специальные информационные операции в отношении нашего государства", - сказал он.

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