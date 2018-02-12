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МВФ: Криптовалюты неизбажно подпадут под регулирование

12.02.2018 09:55
По мнению главы МВФ Кристин Лагард, в сфере криптовалют нельзя обойтись без надзора и международного регулирования
Кристин Лагард (фото - Getty Images)

Криптовалюты обязательно подпадут под международное регулирование в будущем. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в интервью CNN.

"Это неизбежно. Это область, где мы нуждаемся в международном регулировании и надзоре", - подчеркнула она. По словам Лагард, в операциях с криптовалютами есть много темных пятен, потому МВФ стремится предотвратить их использование для отмывания денег и финансирования терроризма.

Регуляторам в первую очередь необходимо сосредоточиться на отдельных операциях с криптовалютами и их участниках, а также на наличии у них необходимых лицензий.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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