МВФ: Криптовалюты неизбажно подпадут под регулирование

По мнению главы МВФ Кристин Лагард, в сфере криптовалют нельзя обойтись без надзора и международного регулирования

Криптовалюты обязательно подпадут под международное регулирование в будущем. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в интервью CNN.



"Это неизбежно. Это область, где мы нуждаемся в международном регулировании и надзоре", - подчеркнула она. По словам Лагард, в операциях с криптовалютами есть много темных пятен, потому МВФ стремится предотвратить их использование для отмывания денег и финансирования терроризма.



Регуляторам в первую очередь необходимо сосредоточиться на отдельных операциях с криптовалютами и их участниках, а также на наличии у них необходимых лицензий.



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