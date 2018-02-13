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В Таиланде банкам запретили операции с криптовалютами

13.02.2018 10:55
Центробанк Таиланда запретил финучреждениям все операции с криптовалютами

Центральный банк Таиланда запретил всем финансовым организациям королевства любые операции с криптовалютами. Об этом сообщает Прайм, ссылаясь на местные СМИ.

Регулятор запретил таиландским банкам инвестировать в криптовалюту, а также продавать ее, создавать платформы для торговли ею и совершать обменные операции.

Кроме того, для банков ввели запрет рекомендовать своим клиентам использовать криптовалюту как инвестиционный инструмент. запрещено и выдавать кредиты для покупки цифровых денег.

Центробанк объяснил эти ограничения тем, что различные криптовалюты могут быть использованы на территории страны с целью финансирования терроризма либо отмывания денег в теневом секторе экономики.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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