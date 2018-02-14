США подозревают латвийский банк в отмывании денег Курченко

США подозревают латвийский банк ABLV в участии в мошеннических схемах, связанных с Азербайджаном, Россией и Украиной

США подозревают латвийский банк ABLV в участии в отмывании денег, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом пишет LSM.lv.



"Банк ABLV институционализировал отмывку капиталов как основу своей бизнес-практики… К тому же ABLV создавал условия транзакций лицам, причастным к политической коррупции… ABLV не уменьшил риски, связанные с этими счетами, операции с которыми включали в себя крупномасштабную незаконную деятельность, связанную с Азербайджаном, Россией и Украиной", - сообщила заместитель министра финансов США Сигал Манделькер.



Ответственные учреждения США 13 февраля опубликовали специальное заключение относительно деятельности ABLV. В заключении говорится о том, что Минфин США уведомляет о предложении запретить открытие или содержание корреспондентские счета в США самому ABLV или в его пользу.



"В течение 2014 года, например, украинский бизнесмен Сергей Курченко перевел миллиарды долларов через счета своей подставной компании в ABLV", - сообщается в документе.



"Мы полны решимости использовать наши экономические органы власти для принятия мер против иностранных банков, которые игнорируют меры по борьбе с отмыванием капиталов и становятся проводниками широкомасштабной незаконной деятельности, включая деятельность, связанную с программой вооружений Северной Кореи и коррупцией, связанной с незаконными деятелями в России и Украине", - подчеркнула Манделькер.



У ABLV есть 60 дней, чтобы высказать американской стороне свое мнение о заключении. Пресс-секретарь ABLV Янис Бунте заявил, что банк не получил официального уведомления о предпринятых в США действиях и сейчас готовит свой ответ.

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