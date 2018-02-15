Western Union начала тестировать технологию Ripple

Одна из крупнейших в мире платежных систем начала тестировать технологию blockchain от Ripple

Платежная система Western Union тестирует осуществление платежей на базе технологии Ripple, пишет Bloomberg.

Как сообщил финансовый директор компании Раджа Агравал, пока что проект находится на первоначальной стадии и не рассматривается в качестве ключевого элемента бизнеса компании.

По его словам, Western Union тестирует xCurrent или же xRapid, в котором задействована интересующая многих инвесторов криптовалюта XRP.

Ранее сообщалось, что британское подразделение Santander Bank запустит платежное приложение на базе технологии Ripple. Предусматривается, что все платежи будут обрабатываться в день отправки, а для совершения транзакции клиентам придется "сделать три клика и потратить 40 секунд". Технология xCurrent не предусматривает использование криптовалюты XRP.

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