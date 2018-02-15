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Western Union начала тестировать технологию Ripple

15.02.2018 09:17
Одна из крупнейших в мире платежных систем начала тестировать технологию blockchain от Ripple
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Платежная система Western Union тестирует осуществление платежей на базе технологии Ripple, пишет Bloomberg.

Как сообщил финансовый директор компании Раджа Агравал, пока что проект находится на первоначальной стадии и не рассматривается в качестве ключевого элемента бизнеса компании.

По его словам, Western Union тестирует xCurrent или же xRapid, в котором задействована интересующая многих инвесторов криптовалюта XRP.

Ранее сообщалось, что британское подразделение Santander Bank запустит платежное приложение на базе технологии Ripple. Предусматривается, что все платежи будут обрабатываться в день отправки, а для совершения транзакции клиентам придется "сделать три клика и потратить 40 секунд". Технология xCurrent не предусматривает использование криптовалюты XRP.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: blockchain, Ripple, Western Union
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