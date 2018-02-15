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Биткоин подорожал до $9,9 тыс.

15.02.2018 11:53
Стоимость биткоина за последние сутки выросла на 12%
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 15 февраля, вырос до $9,95 тыс. По данным CoinMarketCap, стоимость биткоина за сутки выросла на 12%.

Эфириум подорожал на 9,5% и торгуется сейчас по $948,81. Bitcoin Cash прибавил в цене 9,68% - до $1,39 тыс.

Курс криптовалюты Ripple вырос почти на 10% - до $1,15.

Ранее сообщалось, что платежная система Western Union тестирует осуществление платежей на базе технологии Ripple.

Кроме того, центральный банк Саудовской Аравии договорился о сотрудничестве с создателями криптовалюты Ripple.

Вчера, 14 февраля, биткоин резко подорожал на фоне сообщений о том, что Европейский центральный банк не собирается в ближайшее время запрещать криптовалюты. Затем стало известно, что правительство Южной Кореи планирует уделять внимание прозрачности торговли в криптовалютной сфере и не намерено запрещать цифровые деньги.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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