Биткоин подорожал до $9,9 тыс.

Стоимость биткоина за последние сутки выросла на 12%

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 15 февраля, вырос до $9,95 тыс. По данным CoinMarketCap, стоимость биткоина за сутки выросла на 12%.



Эфириум подорожал на 9,5% и торгуется сейчас по $948,81. Bitcoin Cash прибавил в цене 9,68% - до $1,39 тыс.



Курс криптовалюты Ripple вырос почти на 10% - до $1,15.



Ранее сообщалось, что платежная система Western Union тестирует осуществление платежей на базе технологии Ripple.



Кроме того, центральный банк Саудовской Аравии договорился о сотрудничестве с создателями криптовалюты Ripple.



Вчера, 14 февраля, биткоин резко подорожал на фоне сообщений о том, что Европейский центральный банк не собирается в ближайшее время запрещать криптовалюты. Затем стало известно, что правительство Южной Кореи планирует уделять внимание прозрачности торговли в криптовалютной сфере и не намерено запрещать цифровые деньги.



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