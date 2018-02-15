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Центробанк Саудовской Аравии будет сотрудничать с Ripple

15.02.2018 12:39
Центробанк Саудовской Аравии договорился о сотрудничестве с Ripple
Фото: ripple.com

Центральный банк Саудовской Аравии договорился о сотрудничестве с Ripple. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение дает возможность банкам королевства проводить платежи, используя блокчейн.

Reuters пишет также, что на данный момент центробанки Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов работают над созданием новой криптовалюты, которую можно будет использовать в трансграничных платежах между двумя государствами.  

Ранее сообщалось, что платежная система Western Union тестирует осуществление платежей на базе технологии Ripple.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, Ripple
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