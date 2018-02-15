Центробанк Саудовской Аравии будет сотрудничать с Ripple
15.02.2018 12:39
Центробанк Саудовской Аравии договорился о сотрудничестве с Ripple
Фото: ripple.com
Центральный банк Саудовской Аравии договорился о сотрудничестве с Ripple. Об этом сообщает Reuters.
Соглашение дает возможность банкам королевства проводить платежи, используя блокчейн.
Reuters пишет также, что на данный момент центробанки Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов работают над созданием новой криптовалюты, которую можно будет использовать в трансграничных платежах между двумя государствами.
Ранее сообщалось, что платежная система Western Union тестирует осуществление платежей на базе технологии Ripple.
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