Центробанк Саудовской Аравии будет сотрудничать с Ripple

Центробанк Саудовской Аравии договорился о сотрудничестве с Ripple

Центральный банк Саудовской Аравии договорился о сотрудничестве с Ripple. Об этом сообщает Reuters.



Соглашение дает возможность банкам королевства проводить платежи, используя блокчейн.



Reuters пишет также, что на данный момент центробанки Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов работают над созданием новой криптовалюты, которую можно будет использовать в трансграничных платежах между двумя государствами.



Ранее сообщалось, что платежная система Western Union тестирует осуществление платежей на базе технологии Ripple.



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