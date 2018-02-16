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Австрия расследует масштабное мошенничество с биткоином

16.02.2018 16:30
Потери инвесторов отмошеннической схемы оцениваются в 12 тысяч биткоинов, или $115 млн по текущему курсу
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Власти Австрии попросили Интерпол отследить подозреваемых в организации мошеннической схемы с биткоином. Как сообщает Bloomberg, жертвами схемы стали около 10 тыс. инвесторов в стране и за рубежом.

Потери инвесторов оцениваются в 12 тысяч биткоинов, или $115 млн по текущему курсу.

Полиция выявила двух подозреваемых в мошенничестве, которых пострадавшие упоминали в заявлениях, но продолжает искать еще нескольких, в том числе, а пределами Австрии. Правоохранители попросили Интерпол провести расследование против подозреваемых в Дании, Латвии и Германии.

Пока никаких арестов не было.

Мошенники провели встречи с 700 розничными инвесторами в Австрии, убеждая, что они работают на некий зарегистрированный в Коста-Рике биткоин-фонд. Они обещали большие проценты вкладчикам, средства на выплату которых якобы должны были получать от арбитражных торгов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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