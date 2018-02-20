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Курс биткоина приближается к $12 тысячам

20.02.2018 10:40
За последние сутки биткоин подорожал на 6,66%
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 20 февраля, вырос до $11,59 тыс. По данным CoinMarketCap, за сутки биткоин подорожал на 6,66%.

Эфириум подорожал на 0,67% и торгуется сейчас по $951,67. Bitcoin Cash прибавил в цене 0,69% - до $1,54 тыс.

Курс криптовалюты Ripple повысился на 0,8% - до $1,16.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент $510,97 млрд. На биткоин приходится около 38,8% всего рынка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта, Эфириум, Ripple
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