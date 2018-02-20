Курс биткоина приближается к $12 тысячам
20.02.2018 10:40
За последние сутки биткоин подорожал на 6,66%
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 20 февраля, вырос до $11,59 тыс. По данным CoinMarketCap, за сутки биткоин подорожал на 6,66%.
Эфириум подорожал на 0,67% и торгуется сейчас по $951,67. Bitcoin Cash прибавил в цене 0,69% - до $1,54 тыс.
Курс криптовалюты Ripple повысился на 0,8% - до $1,16.
Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент $510,97 млрд. На биткоин приходится около 38,8% всего рынка.
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