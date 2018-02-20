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Венесуэла запустила собственную криптовалюту - El Petro

20.02.2018 12:35
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начал реализации криптовалюты El Petro
Николас Мадуро (фото - Getty Images)

Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты El Petro. Об этом сообщил президент Николас Мадуро в Twitter.

"Мы представляем миру венесуэльскую криптовалюту El Petro, которая укрепит нашу экономику", - написал он.

По сообщениям СМИ, начальный курс El Petro составит $60. Всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 млн монет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Венесуэла, криптовалюта
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