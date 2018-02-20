Венесуэла запустила собственную криптовалюту - El Petro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начал реализации криптовалюты El Petro

Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты El Petro. Об этом сообщил президент Николас Мадуро в Twitter.



"Мы представляем миру венесуэльскую криптовалюту El Petro, которая укрепит нашу экономику", - написал он.



По сообщениям СМИ, начальный курс El Petro составит $60. Всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 млн монет.



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