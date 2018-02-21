 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.96  27.38   EUR:  33.30  33.96
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Венесуэла заработала $735 млн от предварительных продаж El Petro

21.02.2018 10:30
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна получила $735 млн от предварительных продаж венесуэльской криптовалюты El Petro
Фото: telesurtv.net

Объем предварительных продаж венесуэльской криптовалюты El Petro достиг отметки в $735 млн. Об этом рассказал президент страны Николас Мадуро, пишет Reuters.

О том, что El Petro выходит в оборот, Мадуро объявил вчера, 20 февраля.

Криптовалюта основана на блокчейн-платформе Ethereum по стандарту ERC20. Для проведения транзакций клиентам необходимо завести специальный цифровой кошелек.

По мнению Мадуро, El Petro поможет Венесуэле нарастить "денежный суверенитет", преодолеть "финансовую блокаду" со стороны США и помочь в поисках новых источников бюджетных поступлений.

El Petro будет обеспечиваться запасами венесуэльских природных ресурсов, в частности, золота, нефти и алмазов, добавил Мадуро.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров