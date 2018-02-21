Венесуэла заработала $735 млн от предварительных продаж El Petro
Объем предварительных продаж венесуэльской криптовалюты El Petro достиг отметки в $735 млн. Об этом рассказал президент страны Николас Мадуро, пишет Reuters.
О том, что El Petro выходит в оборот, Мадуро объявил вчера, 20 февраля.
Криптовалюта основана на блокчейн-платформе Ethereum по стандарту ERC20. Для проведения транзакций клиентам необходимо завести специальный цифровой кошелек.
По мнению Мадуро, El Petro поможет Венесуэле нарастить "денежный суверенитет", преодолеть "финансовую блокаду" со стороны США и помочь в поисках новых источников бюджетных поступлений.
El Petro будет обеспечиваться запасами венесуэльских природных ресурсов, в частности, золота, нефти и алмазов, добавил Мадуро.
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