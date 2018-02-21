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В Австрии обрушилась криптовалютная пирамида

21.02.2018 16:37
В результате краха криптовалютной системы Optioment граждане Австрии потеряли около 12 тыс. биткоинов
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Более 10 тысяч граждан Австрии потеряли около 12 тыс. биткоинов в результате краха криптовалютной системы Optioment в конце ноября 2017 года. Об этом пишет Die Presse.

Точная сумма пропавших средств неизвестна. По некоторым оценкам, она может превысить €80 млн.

В прошлом месяце австрийская Служба по надзору в сфере финансовых рынков FMA уже вызвала представителей системы Optioment для дачи показаний. Их подозревают в мошенничестве и организации финансовой пирамиды.

Организаторы Optioment обещали участникам доход от инвестиций до 4% за неделю и дополнительные выплаты за привлечение новых вкладчиков. Достижение обещанного прироста доходов якобы обеспечивал робот-оператор криптовалют.

Многие инвесторы говорят, что сами были задействованы в продажах.

Австрия уже обратилась в Интерпол за помощью в поиске подозреваемых в организации пирамиды.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, ЕС, Bitcoin, криптовалюта
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