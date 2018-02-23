Криптобиржу BitFunder и ее основателя обвинили в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в адрес криптовалютной биржи BitFunder и ее основателя Джона Монрола в том, что площадку не зарегистрировали как оператора, работающего с ценными бумагами. Об этом сообщает КоммерсантЪ.
Также биржа и Монрол обвиняются в мошенничестве.
SEC считает, что глава биржи незаконно завладел средствами пользователей в биткоине, а также не уведомил их о кибератаке, в результате которой были похищены более 6 тыс. монет этой криптовалюты.
"Мы полагаем, что BitFunder функционировала незаконно, как незарегистрированная биржа ценных бумаг. Платформы, которые имеют дело с ценными бумагами, вне зависимости от того, цифровые активы это, токены или койны, обязаны регистрироваться в SEC или же функционировать в соответствии с полученным освобождением от этого требования", - сказал глава нью-йоркского офиса SEC Марк Бергер.
Биржа BitFunder была запущена в декабре 2012 года и закрылась через год. Помимо вышеупомянутых обвинений Монролу в параллельном уголовном деле были предъявлены обвинения в даче заведомо ложных показаний и препятствовании расследованию SEC.
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