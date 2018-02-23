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Турция рассматривает идею собственной криптовалюты

23.02.2018 16:18
Турецкие чиновники предложили создать национальную криптовалюту Turkcoin
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Турецкие чиновники предлагают создать национальную криптовалюту Turkcoin. Об этом сообщает Al-Monitor.

"Турции нужно создать собственную цифровую систему и валюту, прежде чем станет слишком поздно", подчеркивают они.

По словам одного из авторов идеи, главная задача Turkcoin - токеницизировать ценные бумаги, подкрепленные реальными активами. Такой подход позволит снизить риски, с вязанные с криптовалютами, считают чиновники.

При этом корзина активов должна создаваться на базе крупных публичных компаний страны, в том числе Turkish Airlines, Istanbul Stock Exchange и Turk Telekom.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Турция, криптовалюта
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