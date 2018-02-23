Турция рассматривает идею собственной криптовалюты

Турецкие чиновники предложили создать национальную криптовалюту Turkcoin

Турецкие чиновники предлагают создать национальную криптовалюту Turkcoin. Об этом сообщает Al-Monitor.



"Турции нужно создать собственную цифровую систему и валюту, прежде чем станет слишком поздно", подчеркивают они.



По словам одного из авторов идеи, главная задача Turkcoin - токеницизировать ценные бумаги, подкрепленные реальными активами. Такой подход позволит снизить риски, с вязанные с криптовалютами, считают чиновники.



При этом корзина активов должна создаваться на базе крупных публичных компаний страны, в том числе Turkish Airlines, Istanbul Stock Exchange и Turk Telekom.



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