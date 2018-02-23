Турция рассматривает идею собственной криптовалюты
23.02.2018 16:18
Турецкие чиновники предложили создать национальную криптовалюту Turkcoin
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Турецкие чиновники предлагают создать национальную криптовалюту Turkcoin. Об этом сообщает Al-Monitor.
"Турции нужно создать собственную цифровую систему и валюту, прежде чем станет слишком поздно", подчеркивают они.
По словам одного из авторов идеи, главная задача Turkcoin - токеницизировать ценные бумаги, подкрепленные реальными активами. Такой подход позволит снизить риски, с вязанные с криптовалютами, считают чиновники.
При этом корзина активов должна создаваться на базе крупных публичных компаний страны, в том числе Turkish Airlines, Istanbul Stock Exchange и Turk Telekom.
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