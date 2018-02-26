Курс биткоина упал ниже $10 тысяч

За последние сутки биткоин подешевел на 3%

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 26 февраля, упал ниже $10 тыс. - до $9,58 тыс. По данным CoinMarketCap, за сутки биткоин подешевел на 3%.



Эфириум подешевел на 0,6% и торгуется сейчас по $844,19. Bitcoin Cash потерял в цене 3,85% - до $1,15 тыс.



Курс криптовалюты Ripple снизился на 4,2% - до $0,91.



Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент $424,85 млрд. На биткоин приходится около 38% всего рынка.



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