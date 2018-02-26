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Курс биткоина упал ниже $10 тысяч

26.02.2018 08:35
За последние сутки биткоин подешевел на 3%
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 26 февраля, упал ниже $10 тыс. - до $9,58 тыс. По данным CoinMarketCap, за сутки биткоин подешевел на 3%.

Эфириум подешевел на 0,6% и торгуется сейчас по $844,19. Bitcoin Cash потерял в цене 3,85% - до $1,15 тыс.

Курс криптовалюты Ripple снизился на 4,2% - до $0,91.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент $424,85 млрд. На биткоин приходится около 38% всего рынка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта, Эфириум, Ripple
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