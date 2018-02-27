Bitcoin дорожает на новостях о криптобиржах

Курс биткоина показывает рост благодаря хорошим новостям на рынке

Криптовалюта Bitcoin дорожает, оставаясь на отметке выше $10 тыс., трейдеры следят за новостями о мировых криптобиржах.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 08.45 биткоин дорожал на 7,42% - до 10,34 тыс. Что касается других криптовалют, то Ethereum дорожала на 3,46%, до $878,51, Ripple - на 2,26%, до $0,953, Bitcoin Cash - на 7,71%, до $1,25 тыс.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент $450,8 млрд. На долю биткоина приходится примерно 39% всего рынка криптовалют.

В понедельник биткоин-стартап Circle сообщил о покупке американской криптовалютной биржи Poloniex. Сумма сделки при этом не раскрывается.

На прошлой неделе биржа Bitfinex добавила улучшение протокола биткоина SegWit. Как сообщала сама биржа, это поможет снизить комиссию при проведении транзакции, а также повысить их скорость.

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