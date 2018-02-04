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Банки США перестали проводить платежи за криптовалюту с карт

04.02.2018 12:18
Bank of America и JPMorgan Chase начали отклонять платежи за криптовалюту, осуществляемые с их кредитных карт
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Bank of America и JPMorgan Chase начали отклонять платежи за криптовалюту, осуществляемые при помощи их кредитных карт. Об этом пишет Bloomberg.

В JPMorgan говорят, что такое решение вызвано опасениями, связанынми с кредитными рисками. В Bank of America решение объясняют борьбой с отмыванием денег, а также потенциальной возможностью конвертации средств с украденных кредитных карт в криптовалюту. При этом клиенты BofA, которые пользуются дебетовыми картами, по-прежнему могут платить с их помощью за криптовалюты.

В банках обеспокоены тем, что клиенты покупают больше криптовалюты, чем могут себе позволить.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: JPMorgan Chase, Bank of America, криптовалюта
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