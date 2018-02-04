Банки США перестали проводить платежи за криптовалюту с карт
Bank of America и JPMorgan Chase начали отклонять платежи за криптовалюту, осуществляемые при помощи их кредитных карт. Об этом пишет Bloomberg.
В JPMorgan говорят, что такое решение вызвано опасениями, связанынми с кредитными рисками. В Bank of America решение объясняют борьбой с отмыванием денег, а также потенциальной возможностью конвертации средств с украденных кредитных карт в криптовалюту. При этом клиенты BofA, которые пользуются дебетовыми картами, по-прежнему могут платить с их помощью за криптовалюты.
В банках обеспокоены тем, что клиенты покупают больше криптовалюты, чем могут себе позволить.
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