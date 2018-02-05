Биткоин дешевеет на 12% на новостях о краже криптовалюты

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9:15 биткоин дешевел на 11,7%, до $8,15 тыс.

Биткоин (bitcoin) дешевеет почти на 12% утром в понедельник, инвесторы реагируют на сообщения СМИ о краже криптовалюты с южнокорейских бирж.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9:15 биткоин дешевел на 11,7%, до $8,15 тыс.

Другие популярные криптовалюты также снижаются в стоимости. Ethereum дешевеет на 12,9%, до $846,5, Bitcoin Cash - на 12,9%, до $1,1 тыс., Ripple - на 13,9%, до $0,8. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент около $390 млрд. Доля биткоина в общей капитализации рынка криптовалют составляет примерно 35%.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейское новостное агентство Yonhap News сообщило, что Северная Корея пытается взламывать южнокорейские биржи с целью кражи криптовалюты. При этом КНДР уже удалось украсть криптовалюты стоимостью в "десятки миллионов вонов", проинформировало Национальное агентство разведки Республики Корея ранее в понедельник южнокорейских депутатов.

Инвесторы с опасением следят за новостями о безопасности рынка криптовалют. Так, в конце января стало известно о крупнейшей краже криптовалюты с японской биржи Coincheck. Сумма кражи оценивается более чем в $500 млн.

Источник: Прайм

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